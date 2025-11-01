Nuova Audi Q3 | una vera star in passerella all’Hangar Audi

La nuova Audi Q3 si è presentata in passerella come una vera star durante una serata indimenticabile giovedì 30 ottobre, organizzata dal concessionario Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, nella quale è stata lanciata ufficialmente la terza generazione del suv compatto Audi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nuova Audi Q3: una vera star in passerella all’Hangar Audi

Scopri altri approfondimenti

Luci, emozioni e sguardi curiosi. Ad Arezzo, la nuova Audi Q3 si è svelata in un evento indimenticabile firmato Autocentri Giustozzi. #AudiQ3 #AutocentriGiustozzi #AudiExperience #EventoAudi #Arezzo #Audi - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Audi Q3: una vera star in passerella all’Hangar Audi - La nuova Audi Q3 si è presentata in passerella come una vera star durante una serata indimenticabile giovedì 30 ottobre, organizzata dal concessionario Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, nella quale è s ... Segnala ecodibergamo.it

La Nuova Audi Q3 conquista l’Anonima Calamai con Audi Quattrocar - Venerdì 24 ottobre, Quattrocar, dealer ufficiale Audi per Prato e Pistoia, ha organizzato un evento esclusivo per presentare la Nuova Audi Q3, l’ultima evoluzione del SUV compatto della Casa dei quatt ... Riporta lanazione.it

Audi Q3, nuovi comandi al volante e il 2.0 TDI che è sempre una certezza - Scopri la nuova Audi Q3 2025: design rinnovato, tecnologie avanzate, nuovi comandi al volante e il 2. Da autotoday.it