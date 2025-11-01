Nubifragio del 24 agosto dall’Agenzia regionale di Protezione civile 250mila euro al comune di Cervia

Centinaia e centinaia di alberi, soprattutto pini marittimi, abbattuti dalla furia del vento, che hanno richiesto un’articolata serie di interventi di somma urgenza: tagli, rimozioni e trasporto necessari per liberare e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, aree pubbliche e private. Opere a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

