Nubifragio a Cervia dalla Regione arrivano 250mila euro per i danni

Ravenna, 1 novembre 2025 – In arrivo dall’Agenzia regionale di Protezione civile circa 250mila euro al comune di Cervia come concorso finanziario per gli interventi somma Urgenza a seguito degli eventi naturali di questa estate. Erano circa le 4.30 del mattino del 24 agosto scorso, quando un violento temporale accompagnato da raffiche di vento – alcune oltre i 120?kmh – e grandine ha investito la Riviera Romagnola, colpendo prima le zone di Ravenna e Cervia (in particolare Milano Marittima), per poi estendersi fino alla provincia di Rimini. Allagamenti, alberi caduti e decine di auto danneggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio a Cervia, dalla Regione arrivano 250mila euro per i danni

Contenuti che potrebbero interessarti

Intensa mareggiata sulla costa veneta/emiliana/romagnola per venti di Bora burrascosi con raffiche oltre i 90 km/h e invasione del mare delle spiagge e aree limitrofe. Video da Milano Marittima (Cervia) di Dritan Osmani e da Porto Garibaldi (FE) di Andrea Dor - facebook.com Vai su Facebook

Nubifragio di Cervia: 250mila euro al comune di Cervia dalla Protezione Civile - Centinaia e centinaia di alberi, soprattutto pini marittimi, abbattuti dalla furia del vento, che hanno richiesto un’articolata serie di interventi di somma urgenza: tagli, rimozioni e trasporto neces ... Si legge su ravennawebtv.it

Violento nubifragio a Palermo, danni e disagi alla circolazione - Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, creando disagi alla circolazione stradale. msn.com scrive