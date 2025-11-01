Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione nono giorno
Nono giorno, con oggi si chiude la Novena. Preghiamo in ringraziamento alle Anime Sante del Purgatorio con la fiducia che la tua preghiera porterà certamente frutti spirituali. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
Chiesa delle Anime del Purgatorio nel Cimitero monumentale di Siderno - Novena in suffragio dei Fedeli Defunti 2025 - 29 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, settimo giorno - Affida con fiducia alle Anime Sante del Purgatorio le tue preoccupazioni. Si legge su lalucedimaria.it
Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, primo giorno - Preghiamo il primo giorno per ottenere la loro potente intercessione. lalucedimaria.it scrive
Ariano, ognissanti e defunti: ecco tutti gli orari delle messe al cimitero - L'articolo Ariano, ognissanti e defunti: ecco tutti gli orari delle messe al cimitero proviene da OttoPagine. Segnala msn.com