novena alle anime sante del purgatorio per sbloccare ogni situazione nono giorno

Nono giorno, con oggi si chiude la Novena. Preghiamo in ringraziamento alle Anime Sante del Purgatorio con la fiducia che la tua preghiera porterà certamente frutti spirituali. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa.

