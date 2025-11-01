Novembre è un mese pieno di scioperi Trasporti medici farmacisti scuola | le date e gli orari
Il mese di novembre 2025 è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Sono previste diverse agitazioni nazionali: il comparto scuola incrocia le braccia il 4 novembre, i medici il 5 novembre e i farmacisti il giorno seguente. Il 6. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
SAVE THE DATE | NOVEMBRE ? Le prime giornate di freddo invernale, il mese del foliage in collina e dei weekend di relax e vino rosso in Agriturismo Anche novembre è un mese ricco di appuntamenti in Agriturismo Panizzari. Accogliamo le vibrazio - facebook.com Vai su Facebook
L'editoriale di Vogue Italia di Novembre 2024 racconta un mese pieno di magia - Il 16 ottobre, mentre stavamo chiudendo questo numero, il nostro Parlamento ha approvato la legge che rende la gestazione per altri un reato universale. Secondo vogue.it
PS5: novembre 2023 è stato il mese migliore di sempre per qualsiasi console Sony - Ancor prima di scoprire quali saranno le performance della console in pieno periodo natalizio, PlayStation 5 ha già fatto segnare un nuovo record per Sony. Secondo everyeye.it
NOVEMBRE subito estremo: il rischio concreto di un mese TURBOLENTO - Novembre è lì, pronto a prendersi il testimone e a condurci verso Dicembre, quindi verso l'Inverno. Come scrive msn.com