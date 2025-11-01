Novembre di musica con il coro Monteverdi di Ruda

Il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda si appresta a un mese di novembre ricco di appuntamenti, infatti il 21, 22 e 23 sarà presente a Roma in occasione del Giubileo dei Cori portando la propria musica nella Capitale, sabato 22 presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes e domenica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

