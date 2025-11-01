Novembre da 4 partite per il Pescara | date e orari

Complice la sosta per gli impegni delle Nazionali e l'assenza di turni infrasettimanali, novembre 2025 propone solo 4 partite, ma tutte importanti, per il Pescara impegnato in Serie B con l'obietivo di strappare da matricola la salvezza. Il penultimo mese dell'anno solare si apre in casa Palermo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

