Novembre da 4 partite per il Pescara | date e orari
Complice la sosta per gli impegni delle Nazionali e l'assenza di turni infrasettimanali, novembre 2025 propone solo 4 partite, ma tutte importanti, per il Pescara impegnato in Serie B con l'obietivo di strappare da matricola la salvezza. Il penultimo mese dell'anno solare si apre in casa Palermo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
IL FOLLE AVVIO DI NOVEMBRE Saranno giorni densi di partite, e non solo per Olimpia Milano e Virtus Bologna. Leggi https://sportando.basketball/il-folle-avvio-di-novembre-5-squadre-di-lba-giocheranno-4-gare-in-una-settimana-o-poco-piu/ - facebook.com Vai su Facebook
Palermo-Pescara 1 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Palermo- Da sport.virgilio.it