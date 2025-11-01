Novara quasi terminati i lavori al quinto recinto del cimitero
Quasi terminati i lavori al cimitero di Novara.Gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del quinto recinto del Cimitero Monumentale sono infatti in fase di conclusione. Tra gli interventi la manutenzione delle coperture, con sostituzione delle guaine, il ripristino degli intonaci. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
