Notte di Halloween in centro | risse danneggiamenti e una rapina
Più "scherzetti" che dolcetti. Oltre a rappresentare un momento di svago per migliaia di giovani, negli ultimi anni la festa di Halloween porta con sé anche episodi di cronaca non particolarmente piacevoli. Nella nottata, come riporta Il Piccolo, le forze dell'ordine hanno identificato circa 200. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
