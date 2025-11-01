In alcune strade, ieri sera, l’aria aveva quel misto di festa e inquietudine che accompagna spesso Halloween. Gruppi di ragazzi in giro, risate, maschere improvvisate. Poi, all’improvviso, il divertimento ha lasciato spazio al vandalismo. I bus che attraversavano la città sono diventati bersagli, trasformando una ricorrenza ormai radicata in uno scenario di pericolo e disagio per chi a bordo stava solo lavorando o rientrando a casa. Otto mezzi Amtab sono stati colpiti da lanci di uova e sassi, con i cristalli in frantumi e le corse interrotte per motivi di sicurezza. Due conducenti hanno dovuto interrompere il servizio a causa di un forte stato di agitazione, comprensibile di fronte a un’aggressione improvvisa e violenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Notte di Halloween, bus presi di mira: cristalli in frantumi e autisti sotto choc