Notte di Halloween a Cremona tra risse petardi e atti vandalici | caos in pieno centro storico
Cremona, 1 novembre 2025 – Risse, petardi e anche bombe carta nella notte di Halloween in pieno centro a Cremona. In azione bande di ragazzi e adolescenti o poco più che maggiorenni, che hanno creato subbuglio tra piazza Roma, Piazza Lodi, Corso Vittorio Emanuele. I primi disordini sono scoppiati intorno alla mezzanotte in corso Vittorio Emanuele, dove un 18enne è rimasto ferito durante una rissa tra gruppi di giovani. In Piazza Roma, invece, un 31enne senza fissa dimora, visibilmente ubriaco e già al centro di alcune discussioni, è stato c olpito con un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’uomo in pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
