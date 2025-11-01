Norcia luci di speranza Messaggio di Papa Leone | Una gioia immensa

"Il Santo Padre Leone XIV partecipa spiritualmente al significativo evento, condividendo la comune gioia per la restituzione alla comunità dell’edificio sacro così caro alla popolazione di codesto territorio". Sono le parole del messaggio inviato dal Papa per la celebrazione della dedicazione della Basilica di San Benedetto alla riapertura al culto dopo la ricostruzione posto sisma. "Siamo stati come "in esilio" per nove anni - ha detto Boccardo nell’omelia - questa sera però sentimenti di gioia, soddisfazione e legittimo orgoglio abitano i nostri cuori nell’ammirare la basilica di San Benedetto, restituita al suo originario splendore dopo le gravi ferite provocate dal terremoto del 2016". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Norcia, luci di speranza. Messaggio di Papa Leone: "Una gioia immensa"

