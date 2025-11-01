Norcia la Basilica di San Benedetto riapre | nove anni dopo il sisma si spalancano le porte del cuore dell’Umbria

La piazza ha guardato quel portone chiaro a lungo, come si scruta un orizzonte. Oggi la Basilica di San Benedetto non è più un cantiere: è di nuovo una casa, un respiro, una soglia oltre cui entrare senza caschetti, con gli occhi in alto e i passi lenti. Ci eravamo abituati all’assenza, alla facciata nuda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Norcia, la Basilica di San Benedetto riapre: nove anni dopo il sisma si spalancano le porte del cuore dell’Umbria

