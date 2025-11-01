Non sono solo i Giochi di Milano-Cortina Intervista ad Andrea Varnier

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi sentiamo più pressione di ieri e meno di domani, è l’effetto che fa essere ormai a meno di 100 giorni dal via”. Andrea Varnier, l’amministratore delegato di Milano-Cortina, n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

non sono solo i giochi di milano cortina intervista ad andrea varnier

© Ilfoglio.it - Non sono solo i Giochi di Milano-Cortina. Intervista ad Andrea Varnier

Approfondisci con queste news

sono giochi milano cortinaA Milano Cortina 2026 pagamenti e skipass viaggiano su un bracciale - È il nuovo progetto di Visa per i Giochi Olimpici, nel solco di una tradizione di sperimentazioni di nuove forme di pagamenti elettronici ... Riporta wired.it

sono giochi milano cortinaOlimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Segnala tg24.sky.it

sono giochi milano cortinaMilano-Cortina 2026, gli eventi imperdibili dei giochi invernali - Cortina 2026: dalla staffetta della torcia alla festa di apertura. Come scrive focusjunior.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Giochi Milano Cortina