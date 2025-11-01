Non solo piazza e movida gli ' Street tutor' arrivano anche davanti al centro commerciale

Ferraratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale rafforza il presidio del territorio avviando un progetto sperimentale, mediante l'utilizzo degli Street tutor e di educatori di strada, che promuove un focus specifico sull'area del polo commerciale di via Darsena. La scelta potenzia le politiche di sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

