Non solo lo striscione Spalletti ancora sotto attacco | Non se la merita
Piovono le critiche e le polemiche dopo l’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Nelle scorse ore era spuntato uno striscione che richiamava a una delle celebri frasi del tecnico di Certaldo (‘Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli’), modificandola però in tono di scherno e di insulto verso l’allenatore. Ora la polemica torna, e si concentra sulla cittadinanza onoraria di Napoli del tecnico. Lo sfogo del giornalista Peppe Iannicelli. “La cittadinanza onoraria va tolta”: Iannicelli è netto. A far partire questo ‘moto’ per la revoca della cittadinanza onoraria al tecnico ci ha pensato Peppe Iannicelli, giornalista che ha commentato il ‘tradimento’ di Luciano Spalletti sul suo sito Giornaleria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
