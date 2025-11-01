Non so se dovrei farlo – Jennifer Lawrence spiega perché evita di parlare di parlare di Trump e politica

Jennifer Lawrence, nota per le sue prese di posizione contro Donald Trump durante la prima amministrazione, ha rivelato in una recente intervista di essere in una fase di ripensamento rispetto al suo ruolo come voce politica nel dibattito pubblico americano. Durante un’apparizione sul podcast The Interview del New York Times, parte del tour promozionale per il suo nuovo film Die My Love, Lawrence ha espresso dubbi sul continuare a parlare apertamente di Trump e politica. “Non so davvero se dovrei farlo ancora”, ha dichiarato l’attrice, aggiungendo una riflessione sorprendentemente autocritica sul suo attivismo passato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

