Non sapevo di essere incinta | donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all’ottavo mese Ecco cos’è il fenomeno delle gravidanze nascoste

Ilfattoquotidiano.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice stimolo e la corsa al bagno di casa, poi il vagito e la sorpresa. Una donna di 31 anni di San Martino (in provincia di Ferrara) mercoledì 29 ottobre ha “scoperto” di essere incinta di otto mesi, solo nel momento in cui si è recata in bagno. Un parto del tutto inatteso e anche tanta paura che il bebè potesse farsi male, per questo ha chiamato subito l’ambulanza, come ha riportato La Nuova Ferrara. A quanto pare la donna non si è davvero accorta di nulla e non ha mai avuto altre gravidanze. Sorpresi anche i medici del Pronto Soccorso e del reparto di Ostetricia di Cona che hanno prestato immediatamente le prime cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non sapevo di essere incinta donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all8217ottavo mese ecco cos8217232 il fenomeno delle gravidanze nascoste

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sapevo di essere incinta”: donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all’ottavo mese. Ecco cos’è il fenomeno delle “gravidanze nascoste”

Argomenti simili trattati di recente

sapevo essere incinta donnaVa in bagno per il mal di pancia, ma partorisce la sua bambina: «Non sapevo di essere incinta, nessun sintomo in 9 mesi» - In bagno ha partorito senza sapere di essere incinta. Secondo msn.com

«Non sapevo di essere incinta: pensavo fosse un'appendicite, invece ero in travaglio». La storia - Un dolore lancinante al fianco destro, nausea e sangue nel vomito: così è iniziata la notte di Megan Isherwood, 26 anni, convinta di avere un attacco di appendicite. Lo riporta ilmattino.it

«Non sapevo di essere incinta: pensavo fosse un'appendicite, invece ero in travaglio». La storia - Dopo il parto, madre e figlio sono stati ricoverati in terapia intensiva: entrambi affetti da sepsi, hanno ricevuto cure urgenti che hanno salvato la vita a entrambi. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sapevo Essere Incinta Donna