Non sapevo di essere incinta | donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all’ottavo mese Ecco cos’è il fenomeno delle gravidanze nascoste

Un semplice stimolo e la corsa al bagno di casa, poi il vagito e la sorpresa. Una donna di 31 anni di San Martino (in provincia di Ferrara) mercoledì 29 ottobre ha “scoperto” di essere incinta di otto mesi, solo nel momento in cui si è recata in bagno. Un parto del tutto inatteso e anche tanta paura che il bebè potesse farsi male, per questo ha chiamato subito l’ambulanza, come ha riportato La Nuova Ferrara. A quanto pare la donna non si è davvero accorta di nulla e non ha mai avuto altre gravidanze. Sorpresi anche i medici del Pronto Soccorso e del reparto di Ostetricia di Cona che hanno prestato immediatamente le prime cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sapevo di essere incinta”: donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all’ottavo mese. Ecco cos’è il fenomeno delle “gravidanze nascoste”

