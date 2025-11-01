Non mangiatele Allarme nei supermercati scatta il richiamo per questi due prodotti | l’allerta del Ministero
– Una delle eccellenze più amate delle nostre tavole, simbolo di freschezza, artigianalità e tradizione casearia, è finita al centro di un richiamo ufficiale del Ministero della Salute. Una notizia che ha subito fatto il giro dei social e dei portali specializzati: il rischio, spiegano gli esperti, è di natura microbiologica. Per precauzione, l’allerta riguarda più prodotti della stessa linea, distribuiti in diversi formati e venduti in tutta Italia. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
