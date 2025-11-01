Non fermeremo l’arricchimento dell’uranio no a negoziati diretti con gli Usa | l’Iran gela Washington

L’ Iran chiude, per ora, a un negoziato diretto con gli Stati Uniti sul nucleare dopo che la ripresa delle sanzioni europee ha di fatto posto fine al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo sulla gestione del programma atomico di Teheran concluso nel 2015 con il benestare dei presidenti Barack Obama e Hassan Rouhani. La strategia negoziale di Araghchi. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, alternando il volto del duro a quello dell’abile mediatore, ha espresso la nuova linea della Repubblica Islamica: rilanciare sull’uso della leva nucleare come strumento di negoziato e deterrenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

