Non doveva essere in servizio il poliziotto morto a Torre del Greco Napoli | Aniello Scarpati aveva sostituito un collega

Un cambio turno come tanti, un destino che però era in agguato. Non doveva essere in servizio la scorsa notte Aniello Scarpati, l’agente di polizia del commissariato di Torre del Greco (Napoli) morto a causa di un incidente provocato da un suv attorno alle 2. Scarpati, 47 anni, aveva accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro la scorsa notte. L’assistente capo coordinatore abitava a Portici e lascia una moglie e tre figli. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola. L’amministrazione comunale di Torre del Greco è pronta a proclamare, nel giorno dei funerali il lutto cittadino “A nome dell’amministrazione e dell’intera città – ha affermato il sindaco Luigi Mennella – abbiamo voluto portare la piena solidarietà al dirigente Antonella Palumbo e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per assicurare la massima tutela alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

