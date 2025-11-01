Non doveva essere in servizio il poliziotto morto a Torre del Greco Napoli | Aniello Scarpati aveva sostituito un collega

Ilfattoquotidiano.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cambio turno come tanti, un destino che però era in agguato. Non doveva essere in servizio la scorsa notte Aniello Scarpati, l’agente di polizia del commissariato di Torre del Greco (Napoli) morto a causa di un incidente provocato da un suv attorno alle 2. Scarpati, 47 anni, aveva accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro la scorsa notte. L’assistente capo coordinatore abitava a Portici e lascia una moglie e tre figli. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola. L’amministrazione comunale di Torre del Greco è pronta a proclamare, nel giorno dei funerali il lutto cittadino “A nome dell’amministrazione e dell’intera città – ha affermato il sindaco Luigi Mennella – abbiamo voluto portare la piena solidarietà al dirigente Antonella Palumbo e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per assicurare la massima tutela alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non doveva essere in servizio il poliziotto morto a torre del greco napoli aniello scarpati aveva sostituito un collega

© Ilfattoquotidiano.it - Non doveva essere in servizio il poliziotto morto a Torre del Greco (Napoli): Aniello Scarpati aveva sostituito un collega

News recenti che potrebbero piacerti

doveva essere servizio poliziottoIl poliziotto Aniello Scarpati questa notte non doveva essere in servizio. Pisani: «Il suo sacrificio è un esempio» - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente ... Scrive msn.com

doveva essere servizio poliziottoAniello Scarpati, chi era il poliziotto morto dopo l'incidente col suv: aveva scambiato il turno con un collega, lascia moglie e tre figli - Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l'agente morto ... Lo riporta msn.com

doveva essere servizio poliziottoNapoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarpati. «Non doveva essere in servizio» - Il conducente della Bmw che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga L'articolo Napoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarp ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doveva Essere Servizio Poliziotto