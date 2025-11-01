Non ci sarà mai pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez

Totti e Spalletti si sono riconciliati, Saronni e Moser pure, tante rivalità si sono spente: perché solo questo odio resiste al passare del tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non ci sarà mai pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez

“Fare pace con Rossi? Non m’interessa, non dipende solo da me”: Marquez non è cambiato, smentito Tardozzi - Quando qualcosa non dipende solo da te, non puoi dire: ‘Sono interessato’”. Segnala ilfattoquotidiano.it

Marquez, niente pace con Rossi: “Penso a chi mi vuole bene. Ma difficile battere il suo record” - Reduce dal trionfale weekend del Sachsenring, Marc analizza il rapporto con gli avversari incontrati durante la carriera in MotoGP: “Dani Pedrosa mi ha insegnato tanto. Riporta gazzetta.it

Marc Marquez stronca una possibile pace con Valentino Rossi: “Se non dipende solo da te puoi fare poco” - Marc Marquez ha appena festeggiato la sua 200ª gara in MotoGP al Sachsenring, e lo ha fatto mettendo a segno la quarta doppietta consecutiva con cui ha consolidato la sua fuga in vetta alla classifica ... Lo riporta fanpage.it