Non calunniò tre magistrati | assolta l' avvocata Principato
Il Tribunale di Catania, con il giudice Concetta Zimmitti, ha assolto l’avvocato Daniela Principato dall’accusa di calunnia nei confronti dei magistrati Amedeo Bertone, Lia Sava e Matteo Campagnaro all'epoca in servizio fra Procura della Repubblica e Procura generale di Caltanissetta. Per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
