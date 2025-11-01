Non accetta la fine della relazione si presenta a casa dell’ex e la strattona violentemente Poi se la prende con i poliziotti | arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 29 anni, per resistenza a pubblico ufficiale.La notte scorsa, intorno all'1.50, una pattuglia delle Volanti è intervenuta in via Chiesi a seguito della segnalazione di una donna che ha riferito la presenza del proprio ex compagno fuori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

