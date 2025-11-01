Noi per Monteforte Giulia Valentino lancia il tour dell’ascolto nei quartieri

Non c’è solo l’inaugurazione del comitato elettorale, “Noi per Monteforte” avvia la campagna di ascolto nei diversi quartieri e nelle diverse località del paese. Ufficializzate, infatti, le date per le uscite pubbliche della lista che candida a sindaco Giulia Valentino e che, al momento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

