Tempo di lettura: 2 minuti “E’ incredibile che un candidato della Lega qui nel Sannio si metta a dare lezioni di coerenza e sdottoreggi su frasi dette in passato dal nostro leader Mastella. Ma è lo stesso che a Benevento, quando era un fedayn di Alfano, diceva in una conferenza stampa che i “populismi di destra non potranno mai produrre niente di buono per questo Paese”. E’ la stessa persona che alle Politiche del 2018 in appoggio a Lorenzin parlava della necessità “di costruire un percorso con il PD” come argine agli estremismi. Vorremmo chiedere a Barone se il De Luca che, come dice lui, ha sfasciato la Campania è lo stesso che sempre lo stesso Barone elogiava e qualche anno fa e nel 2018 “ringraziava” per il grande impegno “per le zone interne della Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Noi di Centro-Mastella: “I populismi di destra non produrranno mai nulla di buono: Barone dixit, concordiamo”