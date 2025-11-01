Nintendo contro Palworld | Respinto un brevetto in Giappone
Uno dei brevetti più controversi legati alla battaglia legale tra Nintendo e Palworld è stato respinto dal Japan Patent Office. L’ufficio giapponese ha motivato la decisione affermando che la richiesta non contiene un passo inventivo sufficiente, ossia non introduce un’idea realmente nuova ma si limita a riprendere meccaniche già presenti in giochi precedenti. Dettagli del brevetto respinto. Il brevetto in questione, identificato con il numero 2024-031879, riguardava alcune meccaniche di cattura di creature e faceva parte di un più ampio insieme di domande presentate da Nintendo contro Palworld, sviluppato da PocketPair. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
