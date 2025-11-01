Ninetto Davoli | Non sono d' accordo nel ricordare Pasolini a 50 anni dalla morte

AGI - Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, messo a disposizione da Sport e Salute, si affronteranno quattro squadre speciali: la Nazionale Attori, l’Osvaldo Soriano International Football Club, la Nazionale Giornalisti e il Campidoglio Football Club. A dare il calcio d'inizio al torneo è stato Ninetto Davoli, storico amico dello scrittore ucciso all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975. Alla manifestazione, che rientra nelle celebrazioni ufficiali organizzate per la ricorrenza dei 50 anni da Roma Capitale, sarà presente l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Ninetto Davoli, intervistato dall'AGI ha detto: "Per Pier Paolo il calcio era un piacere perché ci rende un po' tutti bambini. 🔗 Leggi su Agi.it

