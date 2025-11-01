NINA DUSCHEK | DAL 31 OTTOBRE IN RADIO IL NUOVO SINGOLO NEW LIFE

Da venerdì 31 ottobre 2025 è in rotazione radiofonica “New Life”, il nuovo singolo di NINA DUSCHEK, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 ottobre, che è un inno alla rinascita e alla trasformazione interiore. “NEW LIFE”: Un inno alla rinascita interiore. Da venerdì 31 ottobre 2025 è ufficialmente in rotazione radiofonica “New Life”, il nuovo singolo di NINA DUSCHEK, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 ottobre 2025. Il brano rappresenta un potente inno alla rinascita e alla trasformazione personale, segnando un nuovo capitolo nel percorso artistico della cantautrice altoatesina. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

