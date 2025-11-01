Nigeria Trump minaccia invio truppe

22.25 Donald Trump ha minacciato di inviare le forze statunitensi in Nigeria se il Paese non arginerà le aggressioni ai cristiani da parte degli islamisti. "Se il governo nigeriano continua a permettere l'uccisione di cristiani,gli Stati Uniti interromperanno tutti gli aiuti e l'assistenza alla Nigeria,e potrebbe benissimo intervenire "a tutto spiano" per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità",ha dichiarato su Truth."Ordino al nostro Dipartimento della Guerra di prepararsi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it