Niente norma contro l’ultra fast fashion per ora | esclusa dal Ddl concorrenza
In questo periodo di grande fermento per le manovre in merito alla salvaguardia e tutela del Made in Italy sembra non esserci tempo e spazio per tutti i provvedimenti. Infatti, come ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in italy Adolfo Urso, per adesso la norma sull’ultra fast fashion non sarà nel Ddl concorrrenza. Troverà infatti il suo spazio in misure successive. Urso: “Manovra su ultra fast fashion verrà approvata più avanti”. “Abbiamo una emergenza, un nuovo fenomeno che si è amplificato dopo le misure daziali americane sui prodotti cinesi o asiatici, che è l’ultra fast fashion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
