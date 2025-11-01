Niente Milan-Roma per Jashari Condizioni non al massimo Ecco quando può rientrare

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Roma, Jashari è rientrato dal suo infortunio al perone, ma non dovrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri. Ecco l'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente Milan-Roma per Jashari. Condizioni non al massimo. Ecco quando può rientrare

