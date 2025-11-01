Niente eredità a mio figlio lascerò tutto in beneficenza ai cani
Nel mondo dello spettacolo scoppia un nuovo caso, ma questa volta non c’entra un reality o una lite televisiva. Al centro dell’attenzione c’è una scelta di vita che fa discutere: Simon Cowell, il celebre produttore britannico e ideatore di format di successo mondiale come X Factor e Got Talent, ha annunciato che non lascerà nulla in eredità al figlio. “Darò tutto in beneficenza a cani e bambini”, ha dichiarato senza mezzi termini, scatenando un’ondata di reazioni tra fan e media. Un gesto che divide: “Non credo nell’eredità di generazione in generazione”. Cowell, uno dei volti più influenti della TV inglese, ha spiegato la sua scelta con una motivazione precisa: stimolare suo figlio a costruirsi da solo il proprio futuro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
