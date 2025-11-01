Nicolò si sveglia dal coma dopo l’incidente | Ha rivisto il sole era contento

Ancona, 1 novembre 2025 – Si è svegliato dal coma e ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette Nicolò Bucciarelli, il giovane di 25 anni che il 1 ottobre scorso ha avuto un incidente con la vespa, lungo la statale 16, vicino al CargoPier, finendo contro un camion. I medici hanno sciolto la prognosi perché Nicolò non è più in pericolo di vita ma il suo percorso è ancora tutto in salita. Ha iniziato la sua nuova battaglia per ritornare a casa . Da giovedì è stato trasferito al Santo Stefano di Porto Potenza Picena dove ha iniziato la sua nuova battaglia per ritornare in forza e a casa il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

