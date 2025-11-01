Nicolò Bulega pronto al debutto in MotoGp | Un sogno che si realizza Sarà una bella scommessa

Riminitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega debutterà in MotoGp. E lo farà nel prossimo Gran premio del Portogallo, in programma la prossima settimana a Portimao, al posto dell'infortunato Marc Marquez. Il campione del mondo Supersport nel 2023, vice campione del mondo Superbike nel biennio 2425 ha provato per la prima volta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

MotoGp, Bulega in Ducati promette bene e pare pronto per Portimao - Dovrebbe essere Bulegas a sostituire Marc Marquez nel penultimo appuntamento ... Da corriereromagna.it

nicol242 bulega pronto debuttoSBK, La pioggia rovina i test Michelin e minaccia il debutto di Bulega sulla MotoGP - SBK: Stamani, a Jerez, ha girato solo van der Mark con le nuove gomme mentre domani è atteso il debutto di Nicolò in sella alla Ducati GP25 ... gpone.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nicol242 Bulega Pronto Debutto