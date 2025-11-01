Nicolò Bulega pronto al debutto in MotoGp | Un sogno che si realizza Sarà una bella scommessa

Nicolò Bulega debutterà in MotoGp. E lo farà nel prossimo Gran premio del Portogallo, in programma la prossima settimana a Portimao, al posto dell'infortunato Marc Marquez. Il campione del mondo Supersport nel 2023, vice campione del mondo Superbike nel biennio 2425 ha provato per la prima volta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

