Nicola a Sky | Sfidiamo una grande squadra sarà richiesta una prestazione di alto livello Su Spalletti e Vardy vi dico questo

Davide Nicola ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match. Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Ci siamo concentrati sulle partite che dovevamo fare e dobbiamo fare il nostro percorso. Adesso c'è una grande squadra. Richiederà sicuramente una prestazione di alto livello. Sono partite che a noi servono anche per crescere e migliorare ulteriormente. Quindi c'è solo la curiosità di confrontarsi contro un grandissimo avversario». SU VARDY – «Vardy è arrivato con una grandissima voglia, si sta mettendo nelle condizioni di poter aiutare i giocatori più giovani, ma deve dimostrare che è ancora tanta fame».

