Inter News 24 Nico Paz Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha chiarito la situazione legata a Nico Paz, giovane talento argentino del Como, protagonista di una stagione straordinaria in Serie A e accostato più volte all’ Inter nelle ultime settimane. Secondo l’esperto di mercato, al momento non esiste alcuna trattativa concreta tra le parti: le indiscrezioni su una presunta offerta nerazzurra non trovano riscontro. Romano ha spiegato che il nome di Paz era effettivamente finito sul taccuino dei dirigenti interisti, ma circa un anno fa, tra novembre e dicembre 2024, quando il giocatore iniziava a far intravedere il suo talento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, spunta il clamoroso retroscena: c’è stata una trattativa vera, cosa è successo

