La sfida al Napoli è molto attesa a Como, anche per testare le ambizioni e la vera forza delle due squadre. Conte soffre il gioco dei lariani, si è capito nelle due sfide della scorsa stagione, mentre al Como piace giocare a viso aperto contro le grandi. Alle 18, al Maradona, ci sarà sicuramente spettacolo. Il Como non punta al pareggio e Fabregas giocherà con una formazione differente da quelle viste a Parma e in casa con il Verona. I lariani sono in striscia positiva da sette partite e vogliono continuare la serie per rimanere in zona Europa. La partita contro il Napoli è un esame per capire dove si può arrivare in questa stagione e il confronto contro una squadra come quella partenopea, che gioca un gran bel calcio, può favorire gli ospiti, che gradiscono ritmo e spazi, per mettere in mostra tutte le doti tecniche e di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nico Paz a casa Maradona. Napoli-Como, uno show