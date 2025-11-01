Nico Paz a casa Maradona Napoli-Como uno show
La sfida al Napoli è molto attesa a Como, anche per testare le ambizioni e la vera forza delle due squadre. Conte soffre il gioco dei lariani, si è capito nelle due sfide della scorsa stagione, mentre al Como piace giocare a viso aperto contro le grandi. Alle 18, al Maradona, ci sarà sicuramente spettacolo. Il Como non punta al pareggio e Fabregas giocherà con una formazione differente da quelle viste a Parma e in casa con il Verona. I lariani sono in striscia positiva da sette partite e vogliono continuare la serie per rimanere in zona Europa. La partita contro il Napoli è un esame per capire dove si può arrivare in questa stagione e il confronto contro una squadra come quella partenopea, che gioca un gran bel calcio, può favorire gli ospiti, che gradiscono ritmo e spazi, per mettere in mostra tutte le doti tecniche e di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Compleanno Tema Beer Fest Auguroni Sala Nico Pastore Sala Feste Sala Sotto casa ? per visionare maggiori informazioni sulla #Sala #Feste inviate messaggio WhatsApp al numero 347 547 6890 #Casamassima (Ba) #sala #feste #pernoi #SALA #per - facebook.com Vai su Facebook
Nico Paz a casa Maradona. Napoli-Como, uno show - I lariani (seguiti da 700 tifosi) sfidano un tabù: mai corsari sotto il Vesuvio in A . Secondo msn.com
Anguissa si esalta al Maradona: solo Nico Paz ha fatto meglio in casa in Serie A - Il centrocampista del Napoli ha già realizzato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior bottino personale in ... Come scrive tuttonapoli.net
Nico Paz torna al Maradona per Napoli-Como: un anno fa via al crack nel tempio di Diego - Il 4 ottobre 2024 Nico Paz fece capire alla Serie A che ci si trovava di fronte a un potenziale fuoriclasse: l'argentino torna nello stadio che fu di Maradona, con la 10 sulle spalle, nella settimana ... Si legge su msn.com