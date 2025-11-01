Settantasette anni, un passato da contadino e un futuro da contadino. In mezzo, una «parentesi» lunga più di quarant’anni, chiamata calcio. Nevio Scala parla al Domani, intervistato da Luca Cardinalini, come ha sempre allenato: con calma, senza slogan, con la forza di chi ha conosciuto la terra prima dei campi sportivi. Ha vinto tanto, ma non ama contare i trofei: preferisce ricordare i volti, le mani, le vigne. Oggi, tra filari e botti, racconta il suo viaggio da mezzadro a mezz’ala, da provincia a leggenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nevio Scala: «Ricordo la visita a Tanzi ai domiciliari: la villa spoglia, senza quadri. Una parabola umana dolorosa ma formativa»