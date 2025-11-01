Nevio Scala | Ricordo la visita a Tanzi ai domiciliari | la villa spoglia senza quadri Una parabola umana dolorosa ma formativa

Ilnapolista.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settantasette anni, un passato da contadino e un futuro da contadino. In mezzo, una «parentesi» lunga più di quarant’anni, chiamata calcio. Nevio Scala parla al Domani, intervistato da Luca Cardinalini, come ha sempre allenato: con calma, senza slogan, con la forza di chi ha conosciuto la terra prima dei campi sportivi. Ha vinto tanto, ma non ama contare i trofei: preferisce ricordare i volti, le mani, le vigne. Oggi, tra filari e botti, racconta il suo viaggio da mezzadro a mezz’ala, da provincia a leggenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nevio scala ricordo la visita a tanzi ai domiciliari la villa spoglia senza quadri una parabola umana dolorosa ma formativa

© Ilnapolista.it - Nevio Scala: «Ricordo la visita a Tanzi ai domiciliari: la villa spoglia, senza quadri. Una parabola umana dolorosa ma formativa»

News recenti che potrebbero piacerti

Nevio Scala: «Ricordo la visita a Tanzi ai domiciliari: la villa spoglia, senza quadri. Una parabola umana dolorosa ma formativa» - Nevio Scala: «Sono nato agricoltore e agricoltore morirò. Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Nevio Scala Ricordo Visita