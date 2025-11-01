Nessuno vuole uscire con i giovani conservatori di Washington | la solitudine dei single pro Trump nella capitale democratica

Nella città simbolo dell’America progressista, dove il 92,5% degli elettori ha scelto Kamala Harris, la vita sentimentale dei cosiddetti Maga, conservatori fedeli al motto Make America Great Again, è diventata una sfida. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

