Nessuno vuole uscire con i giovani conservatori di Washington | la solitudine dei single pro Trump nella capitale democratica
Nella città simbolo dell’America progressista, dove il 92,5% degli elettori ha scelto Kamala Harris, la vita sentimentale dei cosiddetti Maga, conservatori fedeli al motto Make America Great Again, è diventata una sfida. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
L'obiettivo è alzare la testa, dopo buone prestazioni esterne contro corazzate come Trani e San Marco: il Borgorosso Molfetta vuole uscire dal momento negativo a livello di... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Nessuno vuole uscire con i giovani conservatori di Washington: la solitudine dei single pro Trump nella capitale democratica - Nella città simbolo dell’America progressista, dove il 92,5% degli elettori ha scelto Kamala Harris, la vita sentimentale dei cosiddetti Maga, conservatori fedeli al motto Make America Great Again, è ... Scrive vanityfair.it