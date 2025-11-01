Nessuna ripercussione sul campionato

Attorno alle 16.30 di ieri, dopo che la notizia dell’apertura da parte del Tribunale di Bologna della procedura di liquidazione giudiziaria nei confronti dell’ Imolese Calcio 1919 aveva già fatto il giro della città, è arrivata anche la dichiarazione della società rossoblù: "Intendiamo fare chiarezza in merito alla situazione – riporta il testo della nota stampa –. Tale eventualità era uno degli scenari previsti e contemplati nel piano di ristrutturazione del debito avviato nei mesi scorsi. Pur augurandoci che non si verificasse, la società era pronta a fronteggiare anche questa ipotesi e ha lavorato preventivamente per garantirne la gestione e la continuità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Nessuna ripercussione sul campionato"

Davanti, infatti, c'è un campionato di serie D da onorare e, soprattutto, l'attività di un settore giovanile da salvaguardare che accomuna centinaia di giovani e altrettante famiglie.

