Neonato abbandonato in strada la madre ha allertato il 118 e ha detto | Non sapevo cosa farne

Cesena, 1 novembre 2025 – E’ piantonata dai carabinieri all’ospedale Bufalini, ed è già stata interrogata dal Sostituto procuratore di Forlì, la donna di 31 anni che nella notte tra il 29 e il 30, nella sua abitazione a Calisese, ha dato alla luce un bimbo e poi l’ha abbandonato accanto ad un cassonetto della spazzatura avvolto in una leggera coperta. Per lei, dopo il parto in solitudine, si apre un percorso giudiziale che stabilirà se era perfettamente in grado di intendere nel momento in cui ha effettuato un gesto che si configura, senza ombra di dubbio, come tentato infanticidio. Una tragedia sfiorata: il bimbo ora sta bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonato abbandonato in strada, la madre ha allertato il 118 e ha detto: “Non sapevo cosa farne”

