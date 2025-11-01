Neonato abbandonato al cassonetto la nonna | Mia figlia diceva che aveva un' infiammazione all' utero

Cesenatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mamma della 31enne di Calisese che ha partorito in casa e ha abbandonato il neonato vicino ad un cassonetto è intervenuta in televisione nel corso della trasmissione 'Dentro la Notizia' di Gianluigi Nuzzi tornando a quel drammatico mercoledì sera: "Mia figlia si sentiva poco bene - ha detto.

neonato abbandonato cassonetto nonnaPartorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto - A Cesena, una donna con ritardi cognitivi ha partorito in casa e abbandonato il neonato accanto ai cassonetti. Si legge su blogsicilia.it

neonato abbandonato cassonetto nonnaCesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi - Anche il padre ha problemi psicologici, l'allarme è stato lanciato da un passante, la coppia si era attivata per avviare la procedure di avviamento di affidamento e adozione ... Riporta rtl.it

neonato abbandonato cassonetto nonnaCesena, donna partorisce in casa e abbandona il neonato vicino a un cassonetto - La 31enne con ritardi cognitivi ha abbandonato il figlio avvolto in una coperta. Si legge su ilfattoquotidiano.it

