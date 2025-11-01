Nella zona calda della stazione Rapina cellulari con pugni e lama Preso e denunciato dopo tre colpi

MORTARA (Pavia) È accusato di una serie di furti e rapine commessi nei dintorni della stazione di Mortara, una delle aree più “calde“ della città. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno denunciato a piede libero un ventiduenne con precedenti. Il primo colpo risale al 25 ottobre, quando un diciassettenne residente a Ottobiano in attesa dell’autobus era stato avvicinato dal ventiduenne che, minacciandolo con un coltello, gli aveva sottratto il cellulare. Nello stesso giorno, secondo le indagini dei carabinieri, il ventiduenne aveva colpito una seconda volta: ai danni di un quindicenne, ancora per rapinarlo del telefonino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nella zona “calda“ della stazione. Rapina cellulari con pugni e lama. Preso e denunciato dopo tre colpi

