Nella notte di Halloween alla guida ubriachi e sotto l' effetto di droga | 27 patenti ritirate

Un grosso posto di blocco, volto a individuare chi avesse assunto droga nella notte di Halloween. I carabinieri del Nucleo radiomobile, con i colleghi della Compagnia di Milano Duomo, del'operativo del terzo Reggimento Lombardia, con l'unità cinofila e un'equipe medica hanno effettuato un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

