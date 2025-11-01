Nella notte del Dìa de los Muertos in Messico i cani sono il ponte tra i vivi e i morti
Nel Dìas de los Muertos, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, i defunti tornano dall'Aldilà grazie a un compagno fedele che li guida: un cane. La tradizionale celebrazione ha per protagonista lo Xoloitzcuintle, detto anche Xolo o Cane nudo messicano, sin dai tempi degli Aztechi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
