Avete mai pensato di realizzare il vostro profumo personalizzato? A Milano abbiamo trovato tre realtà, molto diverse tra loro, che possono guidarvi in questo percorso. In Corso Garibaldi, negli spazi di Dream Factory, Paolo Borlenghi ha ideato il format Sniff Sniff, che propone varie esperienze legate al mondo olfattivo. Si creano profumi personalizzati direttamente con i clienti, ma si organizzano anche eventi, team building, masterclass. Con Sniff Sniff collabora il naso profumiere indipendente Mattia Sorrentino. Spostiamoci in zona Sant’Ambrogio, precisamente in via Caminadella, e troviamo Il Bistrot del Profumo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nel regno dei “nasi”. Così cresce la tendenza dei profumi personalizzati