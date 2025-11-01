Emanuela Piantadosi sarà ospite d’onore a Misinto in occasione alle celebrazioni dedicate alle Forze Armate e all’ Unità Nazionale che saranno anticpate a domani. Presidente dell’ Associazione “Vittime del Dovere“ e promotrice del progetto “Interforze per la legalità“, Emanuela Piantadosi è prima firmataria della legge nazionale che garantisce assistenza legale integrale a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Forze Armate, vigili del fuoco, polizia locale e penitenziaria in procedimenti per fatti connessi all’espletamento del servizio. Figlia orfana del maresciallo capo dei carabinieri Stefano Piantadosi, medaglia d’oro al valore civile, ucciso da un ergastolano in permesso premio, con la sua associazione conduce ogni giorno una campagna di sensibilizzazione e tutela dei rappresentanti delle Forze Armate e dei caduti nell’adempimento del dovere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel nome di papà alla Festa delle Forze Armate