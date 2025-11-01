Nel centro di Lecce spunta una svastica e viene divelta l’insegna di un comitato elettorale

LECCE - Una svastica disegnata sul pavimento dello spiazzo antistante Porta San Biagio e insegna divelta dal comitato elettorale di Anna Grazia Maraschio, candidata alle elezioni regionali: sono due episodi avvenuti a Lecce in queste ore e resi noti attraverso post pubblicati su Facebook. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

