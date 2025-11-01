Nel centro di Lecce spunta una svastica e viene divelta l’insegna di un comitato elettorale
LECCE - Una svastica disegnata sul pavimento dello spiazzo antistante Porta San Biagio e insegna divelta dal comitato elettorale di Anna Grazia Maraschio, candidata alle elezioni regionali: sono due episodi avvenuti a Lecce in queste ore e resi noti attraverso post pubblicati su Facebook. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
? Firmata la convenzione per il Centro per la Giustizia Riparativa di Taranto. Il Comune di Taranto e lo Studio IRIS hanno sottoscritto la convenzione per la gestione del Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Lecce, un passo i - facebook.com Vai su Facebook