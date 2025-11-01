Nel Bresciano è arrivata l’aviaria | il primo focolaio scoperto a Seniga sentenza di morte per 34mila tacchini

Brescia, 1 novembre 2025 – Primo caso di aviaria della stagione nel Bresciano: il virus è stato rinvenuto in un allevamento di tacchini a Seniga, al confine col Cremonese. Già firmate le ordinanze di sequestro e abbattimento (34mila tacchini di novanta giorni di età). Il primo segnale dell’arrivo del virus era giunto da Casale Cremasco il 27 ottobre, tanto che, a seguito di quell’episodio, anche l’ Ats di Bergamo ha emesso un’ordinanza che istituisce una zona di protezione e una zona di sorveglianza che coinvolge buona parte della Bassa bergamasca. Un altro caso è stato segnalato anche nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

